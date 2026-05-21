У вишиванці — безкоштовно до Кременецького замку: святкова акція до Дня вишиванки

У четвер, 21 травня, в Україні відзначають Всесвітній день вишиванки. З нагоди свята у Тернополі та Кременці для людей у національному одязі організували приємні бонуси, зокрема безкоштовний проїзд та вільний доступ до історичних пам’яток.

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник оголосив святкову акцію для відвідувачів.

Усі, хто 21 травня прийде до Кременецького замку у вишиванці чи іншому українському національному одязі, зможуть безкоштовно відвідати територію замку та екскурсії.

У заповіднику наголошують, що вишиванка є не лише елементом одягу, а й символом української ідентичності та сили.

«Наша вишита сорочка — це не просто одяг, а справжній духовний бронежилет, символ свободи, краси та національної гідності», — зазначили у спільноті Кременецького замку.

Запрошують на Замкову гору

Організатори закликають жителів і гостей Кременця скористатися нагодою:

одягнути улюблену вишиванку;

прогулятися старовинною Замковою горою;

зробити атмосферні світлини;

відчути дух української історії серед стін легендарного замку.

У заповіднику додають, що подібні ініціативи допомагають популяризувати українські традиції та об’єднують людей навколо спільних культурних цінностей.