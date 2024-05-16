Результати матчів чемпіонату Тернопільської області з футболу

12 травня відбулося сім поєдинків Вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 2 тур

«Галич» (Збараж) – «Поділля» (Велика Березовиця) – 1:2 (0:2).

«Медобори» (Зелене) – «Дністер» (Заліщики) – 0:2 (0:0).

ФК «Борщів» – «Колос» (Бучач) – 0:1 (0:0).

Перша ліга. 1 тур

«Поділля» (Васильківці) – ФК «Трибухівці» – 5:1 (1:0).

«Сокіл» (Велика Березовиця) – «ПрофАгро» (Кременець) – 2:2 (1:0).

«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Вікнини» (Вікно) – 1:1 (1:1).

ФК «Нараїв» – ФК «Збараж» – 2:4 (1:2).