Збараж зустрічає своїх героїв: двоє захисників повернулися з російського полону

19.05.2026

Яровий Роман

Сьогодні, 19 травня, о 17:30 на майдані Івана Франка у Збаражі відбудеться зворушлива зустріч — громада прийде вітати земляків, які повернулися з російського полону.

Додому повертаються двоє захисників зі ЗбаражчиниЯрослав Малащук зі Збаража та Михайло Торченюк із села Травневе. Про це повідомила Збаразька міська рада.

Після тривалого перебування в полоні герої нарешті ступають на рідну землю. Їх чекають родини, друзі та вся громада — ті, хто всі ці місяці вірив, молився і не зупиняв боротьбу за їхнє визволення.

Запрошуємо збаражців прийти на майдан Івана Франка о 17:30 — підтримати захисників і разом відсвяткувати їхнє повернення додому.

Слава Україні! Героям слава!

Автор: Телеграм канал

Джерело: Збараж оперативно

