У Кременці 14-річний школяр напідпитку підпалив автомобіль

У Кременці правоохоронці встановили неповнолітнього, який підпалив покинутий автомобіль поблизу торгового центру. Інцидент стався вночі 19 травня на вулиці Симона Петлюри.

Повідомлення про займання автомобіля Renault Laguna на польській реєстрації надійшло близько 02:00.

На місце події прибули рятувальники ДСНС, які оперативно локалізували пожежу.

На щастя, обійшлося без постраждалих, однак транспортний засіб вогонь повністю знищив.

Поліція встановила палія

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що причиною займання став умисний підпал.

Поліцейські швидко встановили причетного до злочину. Ним виявився 14-річний житель Кременця.

За даними слідства, близько 01:40 восьмикласник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підпалив автомобіль на стоянці, а після цього повернувся додому.

Неповнолітній визнав свою провину.

Відкрили кримінальне провадження

Слідчі Кременецького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

У поліції також повідомили, що відповідальність нестимуть і батьки хлопця, оскільки правопорушення було вчинене у стані сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють власника знищеного автомобіля, який був зареєстрований у Польщі та тривалий час перебував в Україні.

Читайте також: На Кременеччині жінка намагалася підкупити поліцейських 100 доларами.

Нагадуємо: У Кременці чоловік підірвав гранату в руках — ампутація пальців та схрон із боєприпасами