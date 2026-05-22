На Тернопільщині через незаконну вирубку лісу стягнуть понад 3 млн грн збитків

Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення про відшкодування понад 3 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю внаслідок незаконної вирубки лісу.
Позов до суду подала спеціалізована екологічна прокуратура в інтересах держави.
Як повідомили у прокуратурі, суд повністю задовольнив позов до ДП «Ліси України».
Правоохоронці встановили, що через неналежну охорону лісових насаджень працівниками філії «Кременецьке лісове господарство» було незаконно вирубано 374 дерева різних порід.
У прокуратурі наголошують, що як постійний користувач земельної ділянки, лісове господарство несе відповідальність за її охорону та збереження.
Саме через недбалість у забезпеченні належного контролю державі та громаді завдали значної екологічної шкоди.
За підрахунками екологів, сума збитків перевищила 3 мільйони гривень.
Господарський суд Тернопільської області постановив стягнути цю суму у повному обсязі.