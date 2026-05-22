На Тернопільщині через незаконну вирубку лісу стягнуть понад 3 млн грн збитків

Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення про відшкодування понад 3 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю внаслідок незаконної вирубки лісу.

Позов до суду подала спеціалізована екологічна прокуратура в інтересах держави.

Як повідомили у прокуратурі, суд повністю задовольнив позов до ДП «Ліси України».

Правоохоронці встановили, що через неналежну охорону лісових насаджень працівниками філії «Кременецьке лісове господарство» було незаконно вирубано 374 дерева різних порід.

Лісгосп нестиме матеріальну відповідальність

У прокуратурі наголошують, що як постійний користувач земельної ділянки, лісове господарство несе відповідальність за її охорону та збереження.

Саме через недбалість у забезпеченні належного контролю державі та громаді завдали значної екологічної шкоди.

Суд зобов’язав відшкодувати збитки

За підрахунками екологів, сума збитків перевищила 3 мільйони гривень.

Господарський суд Тернопільської області постановив стягнути цю суму у повному обсязі.