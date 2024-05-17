«Нива» здобула впевнену перемогу над «Металургом»

12 травня в рамках 8-го туру чемпіонату першої ліги групи «Вибування» «Нива» приймала запорізький «Металург», який 7 квітня в гостях перемогла 2:0.

Поєдинок розпочався на зустрічних курсах, хоча «Нива» поступово намагалася заволодіти територіальною ініціативою, у середині тайму гостріші моменти створили гості. Небезпечно пробивали Кузьмович та Ішимський, але надійно зіграв голкіпер «Ниви» Ілля Ольховий. Наприкінці першого тайму вже частіше створювали небезпечні моменти біля воріт «Металурга» господарі, зрештою на доданій хвилині з лінії штрафної потужно пробив у верхній кут Марко Кицун – 1:0 на користь «Ниви».

Тернопільські футболісти в останніх поєдинках у другій половині зустрічі демонструють набагато яскравіший футбол. Не став винятком і недільний поєдинок. Лише розпочався другий тайм, як «Нива» відзначилася вдруге. Прицільного удару головою завдав Дмитро Галадей. Господарі не збавляли обертів та відзначилися ще двічі. Арсентій Дорошенко завершив комбінацію безпосередньо у штрафному майданчику, а Андрій Різник забив після виходу віч-на-віч з воротарем «Металурга». Після цієї перемоги «Нива» має в активі 34 очки, посідає третє місце турнірної таблиці й таким чином залишається у боротьбі за чемпіонство у групі, відстаючи від «Поділля» на два очки і на один бал від «Буковини».

«Нива» (Тернопіль) – «Металург» (Запоріжжя) – 4:0 (1:0).

Голи: М. Кицун (45+1), Д. Галадей (46), А. Дорошенко (65), А. Різник (90).

«Нива»: Ольховий, Зінь, Демчук, Бей (Довбецький 73), Махінка (Хруставка 46), Волохатий, Мудрий (Гатала 69), Голуб (Климак 73), Кицун, Дорошенко, Галадей (Різник 60).

Головний тренер: Олександр Стахів.

У наступному поєдинку 18 травня «Нива» в рамках 9-го туру чемпіонату гратиме в гостях із ФК «Чернігів». Нагадаємо, що в Тернополі 13 квітня команди розписали безгольову нічию.