Історія про заборону УПЦ МП на Тернопільщині триває понад пів року. Подавали петиції, збирали підписи та на сесію облради ніяк не могли винести питання про заборону ворожої церкви у Тернопільській області, на території якої й досі функціонують церкви УПЦ мп та Почаївська лавра.

Щодо останньої, то саме туди на День Незалежності, нехтуючи безпекою та будь – якими застереженнями СБУ, правоохоронних органів та місцевої влади, прямували так званою ходою майже 5 тисяч вірян УПЦ МП. Це визвало обурення у жителів області, які дотримуючись рішень відповідних органів, не збирались разом для святкування незалежності Батьківщини, яку так непохитно захищають наші земляки на фронті.

Голова Тернопільської ОВА назвав хресну ходу майже п’яти тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва на Тернопільщині під час посиленої ракетної загрози з боку РФ провокацією. Зазначивши, що духовенство УГКЦ прислухалося до влади і провело прощу до Зарваниці з мінімальним залученням людей. Натомість ситуація з прихожанами УПЦ МП виявилася протилежною.

“Коли ми приймаємо рішення Ради оборони обмежити майже всі заходи (не заборонити) з максимально великим скупченням людей – і тут колона 5 тисяч людей пробує йти з Хмельниччини, вийшовши напередодні Дня Незалежності…”, – обурився очільник області.

Він зазначив, що для забезпечення безпеки ходи було залучено багато силовиків.

“Ми цих 5 тисяч людей полями виловлювали. Вони там бігли на прорив… Це неконтрольована маса. Сам Онуфрій відмовився, він сказав, що не благословляв цієї ходи. Кам’янець-Подільський владика теж сказав, що він не благословляв. Це люди самі зібралися йти. Нехай ті п’ять тисяч зроблять висновки, якщо за них зараз ніхто не бере відповідальності”, – зазначив керівник ОВА.

Сьогодні відбудеться сесія облради, на якій підніматимуть питання заборони УПЦ МП у Тернопільській області, напередодні якої молоді люди вийшли на мирний протест, із наступною позицією:

“1. Ми не проти якоїсь віри, не проти людей, які моляться за тих, кого хочуть, ми проти усього московського, що залишилось у Тернополі. 2. Ми вимагаємо, щоб хтось у Тернополі взяв відповідальність на себе, а не перекидав її на когось і дав нам пояснення того, чому двері московських патріархатів у на Тернопільщині і зокрема, у самому Тернополі ще відкриті. Ми хочемо, щоб люди не чекали від сесії до сесії, поки збереться потрібна к-ть депутатів. Треба щоб хтось один з головнокомандувачів взяв цю ситуацію у свої руки і довів справу до кінця. 3. Ми вважаємо, що все, що було, є чи буде пов’язано з московським патріархатом-має дуже погану репутацію у наш час, є дуже підозрілим, що на території області функціонують установи, які були, є, чи будуть якимось чином причетні до московського патріарха. 4. Нам не потрібно пояснень і переконання на рахунок того, що все не так і московські патріархати «чисті», нам потрібно, щоб зараз обмежили всіх і все, що пов’язано з цими установами. 5. Не всі віруючі, які моляться у московських патріархатах є для нас ворогами, в більшості, ці люди просто зомбовані своїми керівниками і вони справді не розуміють, що відбувається щось погане і антиукраїнське, але є дуже великий % людей, які є прихожанами в цих церквах і які чекають, що хуйло прийде їх визволяти і вони відверто про це говорять.” – заявляють учасники.

Чи почують народні обранці Тернопільської облради жителів області стане відомо після голосування.