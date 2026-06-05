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Фестиваль зеленого борщу

05.06.2026

Вишнева Галина

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Новини

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У Підволочиську таке дійство під час Зелених свят проводять уже вшосте.

Про це написали на сторінці у соцмережі facebook Підволочиської селищної ради: «Смачним борщем присутніх частували працівники Підволочиського ЦНАПу, Підволочиської центральної лікарні і Підволочиського професійного ліцею. Мешканці та гості нашого селища мали можливість скуштувати традиційний для нашого свята зелений борщ і оцінити смакові якості. Усі залишились задоволені».

У дописі йдеться, що під час заходу нагородили дітей громади, які посіли призові місця на олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах, форумах і ярмарках, а також вручили подяки учасникам народного аматорського танцювального колективу “Пролісок”.

Також під час фестивалю влаштували концерт і збір грошей для ЗСУ.

 

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