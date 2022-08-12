Шостий місяць в Україні триває жорстока повномасштабна війна, яку зухвало розпочала рф. Палким прихильником «русского міра» в Україні, зокрема й на Тернопільщині, десятиліттями є московський патріархат.

Заборонити діяльність УПЦ мп хочуть депутати Тернопільської облради, проте скликати сесію заради цього питання досі не вдається. Про це на своїй сторінці у соцмережах розповів депутат облради, голова постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова та інформації Михайло Тимошик.

«Окупанти жорстоко знищують наші населені пункти, катують та вбивають мирних жителів. А тим часом в Україні продовжує функціонувати московський патріархат, який є осередком «русского міра». Та що там говорити про цілу Україну, жителів якої десятиліттями зомбували агенти кремля, якщо навіть на Тернопільщині, в Почаївській Лаврі та ще у десятках церков мп, досі сидять московські попи, – зазначив Михайло Морозенкович. – Ще у квітні на сайті Тернопільської обласної ради була зареєстрована петиція із закликом підтримати законопроект про заборону діяльності УПЦ мп в Україні, який зареєструвала у Верховній Раді народна депутатка від ВО «Свобода» Оксана Савчук. Петиція набрала достатню кількість голосів, її підтримав і голова облради Михайло Головко, однак сесія так і не відбулася, бо не вдалося зібрати кворуму».

Як стверджує депутат облради, уже понад місяць триває збір підписів серед депутатського корпусу про скликання сесії заради цього питання, однак поки що лише 15 із 64 депутатів підписались за проведення такого важливого засідання.