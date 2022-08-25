Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією.

Хресна хода майже п’яти тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва на Тернопільщині під час посиленої ракетної загрози з боку РФ є провокацією.

Таку думку озвучив в інтерв’ю “Радіо Roks” керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Це одна з провокацій. Це моє розуміння. Я готовий це розказувати, доказувати”, – сказав Труш.

Він зауважив, що духовенство УГКЦ прислухалося до влади і провело прощу до Зарваниці з мінімальним залученням людей. Натомість ситуація з прихожанами УПЦ МП виявилася протилежною.

“Коли ми приймаємо рішення Ради оборони обмежити майже всі заходи (не заборонити) з максимально великим скупченням людей – і тут колона 5 тисяч людей пробує йти з Хмельниччини, вийшовши напередодні Дня Незалежності…”, – обурився очільник області.

Він зазначив, що для забезпечення безпеки ходи було залучено багато силовиків.

“Ми цих 5 тисяч людей полями виловлювали. Вони там бігли на прорив… Це неконтрольована маса. Сам Онуфрій відмовився, він сказав, що не благословляв цієї ходи. Кам’янець-Подільський владика теж сказав, що він не благословляв. Це люди самі зібралися йти. Нехай ті п’ять тисяч зроблять висновки, якщо за них зараз ніхто не бере відповідальності”, – зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, що завтра відбудеться сесія облради, на якій підніматимуть питання заборони УПЦ МП у Тернопільській області та в Україні. Володимир Труш також зазначив, що на ній ухвалять відповідні рішення щодо цього інциденту.