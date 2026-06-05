Затримали водія, який погрожував поліцейським

Співробітники поліції Тернопільщини затримали 33-річного жителя Теребовлі, який вчинив збройний напад на працівників правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків.

Інцидент стався під час планового патрулювання, коли правоохоронці зупинили транспортний засіб правопорушника за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм працівники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №3 міста Теребовля виявили у нього ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння. Проте чоловік категорично відмовився від проходження медичного огляду як на місці зупинки, так і в спеціалізованому лікувальному закладі.

Під час складання адміністративних матеріалів водій почав поводитися неадекватно та агресивно. Висловлювався нецензурною лайкою, погрожував поліцейським фізичною розправою, а згодом дістав із багажного відділення власного автомобіля ніж.

Правоохоронці оперативно припинили протиправні дії зловмисника, ніж вилучили для проведення експертизи, а самого фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.