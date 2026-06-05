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Встановили інформаційні стенди для людей з порушеннями зору

05.06.2026

Вишнева Галина

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Новини

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У Кременецькому ботанічному саду встановили інформаційні стенди для людей з порушенням зору. На них інформація надрукована шрифтом Брайля.

“Для людей, які втратили зір, прогулянка ботанічним садом часто обмежується лише звуками та запахами. Тепер до цих відчуттів додаються знання. Стенди дозволяють ознайомитися із цікавою інформацією без сторонньої допомоги”, — йдеться у повідомленні ботсаду.

 

Інформаційні стенди для людей з порушенням зору встановили під час Національного тижня безбар’єрності, який тривав в Україні з 25 до 31 травня.

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