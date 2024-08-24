За невиконання рішення суду двох водіїв притягнули до кримінальної відповідальності

Чоловіки були позбавлені права керувати транспортними засобами за їзду у нетверезому стані. Судове рішення вони проігнорували та продовжили керувати автомобілями.

У Чортківському районі під час нагляду за дорожнім рухом правоохоронці зупинили водіїв, які нехтували правилами дорожнього руху. За кермом однією автівки перебував 37-річний місцевий житель, за кермом другої – 30-річний. У ході перевірки з’ясувалося, що згідно з рішенням суду чоловіки позбавлені права керувати транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння).

За фактами невиконання рішення суду слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, карається від штрафних санкцій до 3-річного позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.