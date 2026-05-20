На Тернопільщині викрили схему прикриття «порноофісів» за участю поліцейських

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Слідчі дії проходять одразу у трьох областях

За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в:

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Житомирській областях

могло забезпечувати безперешкодну роботу приміщень, де незаконно створювали та поширювали через інтернет порнографічний контент.

Наразі одночасно проводяться слідчі дії у головних управліннях Національної поліції цих регіонів.

Слідство говорить про щомісячні хабарі

За інформацією правоохоронців, посередником у схемі нібито був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ.

Використовуючи зв’язки серед керівництва Нацполіції, він домовлявся про невтручання у діяльність «порноофісів».

За версією слідства керівники регіональних підрозділів поліції отримували по 20 тисяч доларів щомісяця і ще ще 5 тисяч доларів отримував посередник.

В обмін на це посадовці мали не реагувати на незаконну діяльність, не документувати правопорушення чи попереджати про можливі перевірки.

Схему документували через месенджери

Слідчі повідомляють, що учасники схеми використовували умовні позначення, месенджери та приватне спілкування для конспірації.

У межах розслідування правоохоронці вже задокументували кілька епізодів передачі грошей.

Операція проводиться за сприяння Міністерства внутрішніх справ та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.