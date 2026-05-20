Весняні будні у «Вікторії–92»

Нинішня весна тішить своїм пишним різнобарв’ям. Цими днями на полях ФГ «Вікторія–92», що на Козівщині, де обробляють понад чотири тисячі гектарів орендованої землі, буяє хлібна зелень, набираючи сили.

Площі обсягом 900 га озимого ріпаку горять жовтим цвітом, наповнюючи довкілля п’янким медовим запахом, приваблюючи бджіл, які своїм монотонним гулом створюють нечувану музичну симфонію на полі.

Озимина із зими вийшла у задовільному стані, а сьогоднішня ярина на 2750 га розкішно зазеленила ниви. Для цього аграріям підприємства довелося плідно попрацювати.

Тож, долаючи природні примхи, механізатори Володимир Гураль, Іван Полиняк, Юрій Корчук, Франц Ясінецький на всіх площах ранньою весною завчасно закрили вологу і підготували грунт для майбутнього посіву ярих культур, внесли карбамід по 200-300 кг/га. Погожі березневі дні також дали можливість на підготовлених площах засіяти 430 га ярого ячменю.

Як каже керівник агропідприємства Олександр Пеляк, багато залежить від погоди навесні. Коли що посієш, те й пожнеш. Використовуючи потужний парк новітньої техніки і сучасні світові технології, та забезпеченість всім необхідним для посівного лану, чотири сформовані механізовані екіпажі, очолювані досвідченими професіоналами Віталієм Кривокульським, Богданом Козакевичем, Борисом Репелою та Юрієм Корчуком, станом на 3 травня завершили посів 580 га соняшнику та 1600 га кукурудзи, до 10 травня – 140 га сої.

У процесі посіву разом із насінням в грунт вносили комплексні добрива з високим вмістом елементів живлення NPK з формулами 7-21-21 та 8-24-24 по 150-200 кг/га, залежно від площ посіву.

Активно впроваджуючи систему диференційних посівів та диференційного використання мінеральних добрив відповідно до аналізу грунтів, з метою подальшого раціонального використання ресурсів, підприємство в оптимальні строки вдало завершило весняно-посівну кампанію 2026 року з надією на щедрий цьогорічний урожай.

Тепер на полях організовано здійснюють обприскування посівів засобами захисту рослин від хвороб і шкідників та бур’янів за допомогою самохідних обприскувачів BERTHOUD BRUIN, якими вміло управляють механізатори Андрій Волков та Андрій Топоровський. Щоб робота тривала безперебійно, підвезення води та засобів захисту рослин забезпечують працівники Микола Загнійний, Віталій Тичинський та Андрій Сапужак.

Для цього використовують тільки сертифіковані, придбані у відомих виробників засоби захисту рослин і застосовують згідно із Державними санітарними правилами. Всі роботи з пестицидами здійснюють в ранішні або вечірні години та в нічний час за мінімальних висхідних повітряних потоків. Медоносні культури обробляють тільки вночі безпечними для бджіл препаратами.

Весь комплекс агротехнічних заходів у підприємстві здійснюють під пильним наглядом і контролем заступника голови агропідприємства Олега Дмитришена й агрономів Владислава Городецького та Василя Радія, що гарантує якість виробничого процесу і робить ФГ «Вікторія–92» одним із лідерів в аграрному секторі Козівської громади.

Незважаючи на щоденні господарські виклики, у агропідприємстві пріоритетом залишається підтримка Збройних cил України. Серед захисників – десятки односельців і працівників підприємства, які в запеклих боях стримують російських окупантів, даючи змогу іншим працювати та будувати майбутнє України.

Іван ДУФЕНЮК

с. Плотича Козівської громади