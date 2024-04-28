У Тернополі учнів об’єднав спортивно-розважальний захід “EnergyБум”

Шість команд учнів 5-6 класів з різних навчальних закладів змагались у проходженні спортивних естафет та у наданні правильних відповідей під час вікторини.

«Ми розробляли естафети такі, щоби наші учасники були вмотивовані і побачили, як можна використати спортивне знаряддя для цікавого дозвілля. Ні для кого не секрет, що зараз діти менше рухаються, більше часу проводять вдома, – розповіла Оксана Максимчак, начальник відділу фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення ТМР. – Ми взяли за основу легкоатлетичні естафети «Класики», «Фішки», «Конвеєр», «Метання списа», «Змійка».

Приємно, що були команди, які дали всі правильні відповіді на питання вікторини. Руханку для учасників змагань провели учениці старших класів Тернопільської Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола. Після команди «Старт!» простір спортзалу Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола заповнили голоси дітей, які активно допомагали своїм товаришам проходити випробування під пильним наглядом суддів, адже за помилки призначались штрафні пів секунди.

З нетерпінням очікували діти і їх тренери на оголошення переможців. У результаті змагань на першому заході «EnergyБум» перемогли команди Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія імені Івана Франка» – перше місце, «Гімназія Гармонія» Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола – друге місце і Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 – третє місце. Але усі учасники отримали медалі і подарунки – Тернопільська ЗОШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, Тернопільська ЗОШ №4, Тернопільська ЗОШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Саме заради щасливих усмішок дітей, задоволених від проведеного активно часу, заради їх бажання брати участь у різних спортивних змаганнях варто прикладати зусилля та організовувати подібні спортивні свята. І кожен із партнерів, благодійників, які допомагають у проведенні змагань, має додатковий «плюс у карму», як кажуть, адже діти покидають спортивну залу з подарунками у руках і з найкращими емоціями.