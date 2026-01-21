У Тернополі рецидивіст пограбував 12-річного хлопчика під час зимових розваг

У Тернополі поліцейські затримали 45-річного чоловіка, який відкрито пограбував 12-річного хлопчика посеред білого дня. Інцидент стався під час зимових розваг в обласному центрі.

Хлопчик катався на санчатах і залишив свою сумку з мобільним телефоном на дереві неподалік. Цим скористався зловмисник — він підійшов і відкрито витягнув ґаджет. Дитина не розгубилася та намагалася наздогнати грабіжника, просячи повернути телефон, однак чоловік утік.

Завдяки оперативній роботі працівників кримінальної поліції та використанню системи відеонагляду правоохоронці швидко встановили особу нападника. Ним виявився 45-річний житель Тернополя, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі.

Фігуранта затримали у встановленому законом порядку. Викрадений мобільний телефон вилучили та найближчим часом повернуть законному власнику.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає суворе покарання — від 7 до 10 років позбавлення волі.