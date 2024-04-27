У Тернополі провели зустріч із родинами загиблих та безвісти зниклих бійців бригади «Лють»

Під час зустрічі представники кадрового підрозділу об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють», співробітники управління кадрового забезпечення поліції Тернопільщини, територіального медичного об’єднання МВС України в Тернопільській області, уповноважені соціальних служб та органів місцевого самоврядування області надали консультації з соціальних та юридичних питань рідним загиблих бійців. Зокрема, йшлося про грошові виплати для них, можливість їхнього безплатного лікування у відомчих медичних закладах системи МВС, зазначають правоохоронці.

Психологічна підтримка – важлива складова у роботі з сім’ями загиблих захисників. Психологи бригади «Лють» постійно спілкуються з родинами бійців, відвідують поранених співробітників, які проходять реабілітацію у медичних закладах.

Спільне горе об’єднало родини. Час минає, а біль втрати не вщухає. Такі прямі комунікації допомагають не залишати людей наодинці з їхнім горем, підтримувати та вирішувати їхні нагальні проблеми.