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У Тернополі провели зустріч із родинами загиблих та безвісти зниклих бійців бригади «Лють»

27.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Під час зустрічі представники кадрового підрозділу об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють», співробітники управління кадрового забезпечення поліції Тернопільщини, територіального медичного об’єднання МВС України в Тернопільській області, уповноважені соціальних служб та органів місцевого самоврядування області надали консультації з соціальних та юридичних питань рідним загиблих бійців. Зокрема, йшлося про грошові виплати для них, можливість їхнього безплатного лікування у відомчих медичних закладах системи МВС, зазначають правоохоронці.

Психологічна підтримка – важлива складова у роботі з сім’ями загиблих захисників. Психологи бригади «Лють» постійно спілкуються з родинами бійців, відвідують поранених співробітників, які проходять реабілітацію у медичних закладах.

Спільне горе об’єднало родини. Час минає, а біль втрати не вщухає. Такі прямі комунікації допомагають не залишати людей наодинці з їхнім горем, підтримувати та вирішувати їхні нагальні проблеми.

На Тернопільщині ветерани наполягають відновити роботи по спорудженню корпусу для військових у фізіотерапевтичній лікарні реабілітації

 

Джерело: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, суспільство, бригада Нацполіції «Лють»

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