На Тернопільщині ветерани наполягають відновити роботи по спорудженню корпусу для військових у фізіотерапевтичній лікарні реабілітації

Ветерани на Тернопільщині наполягатимуть на виділенні фінансування будівництва добудови, а також прискорення відкриття корпусу для військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій у в Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації.

Дане питання підняли на зборах ветеранських і волонтерських організацій Тернопільської області, на яких були присутні керівники та делеговані особи громадських формувань з усіх районів Тернопільської області, які представляють інтереси ветеранів, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів родин загиблих Героїв, безвісти зниклих воїнів, військовополонених, повідомляє видання “Голос”.

Також розглядали питання створення ради ветеранів Тернопільської області, а також важливих питань, які торкаються проблем ветеранів, а саме:

– відновлення робіт по добудові та введенню в експлуатацію корпусу для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні- реабілітації;

– організацію роботи структурного підрозділу Тернопільської ОВА який безпосередньо буде займатися проблемами ветеранів, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів родин загиблих Героїв, безвісти пропавших воїнів, військовополонених та внутрішньо переміщених осіб;

– питання обрання керівника для управління у справах ветеранів при Тернопільській ОВА, оскільки таке управління існує, однак не працює.

На жаль керівництво Тернопільської ОВА збори проігнорувало і участь своїх уповноважених осіб не забезпечило. Брич Богдан запропонував збори розпочати та обрати голову та секретаря зборів керівників та делегованих осіб Громадських формувань Тернопільської області, які представляють інтереси ветеранів, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів родин загиблих Героїв, безвісти пропавших воїнів, військовополонених. Він запропонував обрати головою зборів Харчука Дмитра, а секретарем Шевчука Тараса та надати їм повноваження підписати протокол зборів.

Із питанням добудови медзакладу виступив керівник ГС «Об’єднання учасників АТО Тернопілля» Сергій Гусак.

Чоловік вважає відтермінування завершення будівництва неприпустимим. Він запропонував звернутися до Тернопільської обласної військової адміністрації, як основного розпорядника коштів із зверненням про негайне відновлення робіт по добудові та введенню в експлуатацію корпусу для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації.

Його підтримали усі присутні. На зборах було вирішено звернутися до Тернопільської обласної військової адміністрації, як основного розпорядника коштів, із зверненням про негайне відновлення робіт по добудові та введенню в експлуатацію корпусу для військовослужбовців.

Щодо кандидатури керівника управління у справах ветеранів при Тернопільській ОВА, то слід зазначити, що кандидатуру буде обговорено до наступного засідання ветеранської ради.

Ветерани і питання їх комфортного перебування у мирних містах важливі понад усе. Тож залишається сподіватись, що такі зміни на краще. Крім того, на постійній основі має діяти управління у справах ветеранів, яке безпосередньо займатиметься проблемами ветеранів, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів родин загиблих Героїв, безвісти пропавших воїнів, військовополонених та внутрішньо переміщених осіб.