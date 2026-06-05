Машина – то не лише розкіш…

На автодорозі М-19 поблизу Кременця сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля ВАЗ 2109 та вантажівки Renault Magnum.

За попередніми даними, 88-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою на узбіччі вантажівкою Renault Magnum. Від отриманих травм кермувальник легкового автомобіля загинув на місці події. У салоні ВАЗ також перебувала 86-річна пасажирка, яка зазнала травм. Після удару жінку затисло всередині понівеченого авто, тому для її порятунку довелося залучати рятувальників.

Працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання розрізали металеві конструкції автомобіля та деблокували потерпілу. Після цього жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Кременецької районної лікарні.

За фактом аварії слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

А у Тернополі зіткнулися Skoda та Volvo: травмувалися двоє водіїв. ДТП сталася на вулиці Бродівській. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що житель Копичинців, керуючи автомобілем Skoda Fabia, під час виконання маневру розвороту допустив зіткнення з автомобілем Volvo V40. Унаслідок удару тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали обидва кермувальники. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Для встановлення обставин ДТП у водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі триває досудове розслідування.

У Тернополі під колеса BMW потрапила і 52-річна жінка. Вона переходила дорогу поза пішохідним переходом. На місце події оперативно виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля BMW 328I, який рухався вулицею Шептицького у напрямку села Петриків, допустив наїзд. Жінку госпіталізували з тілесними ушкодженнями до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу.

Для перевірки можливого алкогольного сп’яніння у водія BMW правоохоронці відібрали зразки крові для лабораторного дослідження. Наразі слідчі встановлюють усі обставини та технічні причини дорожньо-транспортної пригоди.