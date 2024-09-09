У Тернополі продовжують демонтаж рекламних вивісок

Постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу в присутності працівників поліції, демонтувала 19 рекламних вивісок у центральній частині Тернополя.

“9 вересня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції, демонтовано вісім рекламних конструкцій, які були розміщені на вулицях Петра Конашевича – Сагайдачного, Андрея Шептицького, Князя Василя Костянтина Острозького та бульварі Тараса Шевченка в м. Тернополі.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради 08.08.2024 року № 1324 «Про скасування дозволів на розміщення рекламних засобів».

Окрім того, на виконання рішення виконавчого комітету від 15.05.2024 року № 791 «Про демонтаж рекламних засобів» також демонтовано 11 (одинадцять) рекламних конструкцій з елементів вуличного обладнання на вул. Маркіяна Шашкевича, та з зовнішньої поверхні будинку № 3, на цій же вулиці.

Демонтовані рекламні конструкції знаходяться на території під охороною, за адресою вул. Лесі Українки, 5А. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив» за адресою проспект Степана Бандери,94 по питанню відшкодування коштів, витрачених на демонтажні роботи”, – повідомили у міській раді.