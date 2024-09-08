Вчителька з Тернополя потрапила в десятку кращих вчителів премії Global Teacher Prize

Вчителька з Тернополя Ольга Ензельт увійшла в десятку кращих вчителів загальнонаціональної премії Global Teacher Prize. Жінка родом з Житомирщини, викладає у загальноосвітній школі №9 Покровська Донецької області.

Як повідомляє “Суспільне”, Ольга Ензельт викладає алгебру та геометрію для 140 дітей у семи класах.

“Заклад освіти рейтинговий. Він є кращим на Донеччині і одним із найкращих в Україні. В нас дуже потужний педагогічний колектив. Ми працюємо у синхронному форматі. В нас є діти, вчаться дистанційно, які за кордоном, у яких різні часові пояси, які відвідують школи там, але вони хочуть отримати й українську освіту”.

Через війну діти та вчителі Покровської школи переїхали до різних міст України та за кордон, розповіла вчителька.

“Ці діти — особливі. Вони, як ніхто, знають, що таке травма війни. Коли їх зранку питаєш, як настрій, це навіть можна відчути. В мене був клас, що коли ти їх питаєш, як настрій, а вони мовчать. А на другий урок вони говорять. Якщо вони мовчать, значить, десь в місті був прильот і не спали, і, можливо, сталася в когось біда”.

Педагогічний стаж Ольги – 25 років. Вона працювала у школах Тернополя. Родом Ольга з Житомирщини. Вчителька розповіла, вважає, що математики можна навчити кожного учня

“Одного разу на перерві бачила таку картину, що йшла дівчинка по коридору і плакала, класний керівник йшов з нею і вів її на урок. Як я потім дізналася, дитина просто боялася математики. Вона говорила: я боюсь, я не розв’яжу. Коли я побачила цю історію, то дала собі слово, що на мої уроки діти не будуть боятися йти”.

Її учні, розказала Ольга Ензельт, є призерами та переможцями Всеукраїнських олімпіад, конкурсів Малої академії наук та вишів.

“Мені неважливо, щоб дитина виграла, хоча так, я порадію, ви б чули, як я кричу, коли відкриваю електронний протокол і бачу, що дитина зайняла якесь місце. Я, певно, так кричу, що на Бамі чути. Але для мене це результат, а для дитини це стресостійкість”.

У своїй роботі, розповіла вчителька, намагається бути сучасною.

“Вчитель — вічно молодий. Ти маєш володіти сленгом, ти маєш знати, які книжки вони читають, яку музику вони слухають”.

Учень Ольги Ензельт Микита Камчатий розповів, що на уроках математики йому цікаво, а у своїй вчительці цінує почуття гумору.

“Уроки алгебри та геометрії цікаві, бо їх веде дуже класна вчителька і дуже приємно сидіти на уроках і спілкуватись та дізнатися от щось нове. Не дивлячись на усю тяжкість ситуації, ця віра є завжди буде, що ми зустрінемося усі за різними партами нашої школи”.

Ольга Ензельт розказала, що у Global Teacher Prize бере участь вдруге. У десятку кращих цьогоріч вона потрапила вперше. Після заповнення анкети та представлення власної відеовізитівки була онлайн-зустріч з організаторами премії.

“Мені було відведено рівно півгодини. За ці півгодини я мала дати відповідь на найрізноманітніші питання: починаючи від того, чому я прийшла в цю премію, закінчуючи: а якщо ви переможете і будете стояти на сцені, які ваші одразу будуть слова”.

За словами Ольги Ензельт, попереду — фінал. Ім’я переможця стане відоме 5 жовтня. Він отримає мільйон гривень на реалізацію власної освітньої мрії. Для Ольги це — відкрити освітній математичний заклад. У 2021 році переможцем GlobaI Teacher Prize став вчитель із Заліщиків Василь Дяків.

“Global Teacher Prize Ukraine” — це щорічна національна премія для відзначення досягнень українських учителів. Премію заснувала у 2017 році громадська спілка “Освіторія”. Так намагаються привернути увагу до важливості освіти та ролі вчителів, підняти престиж цієї професії, а також надихнути викладачів використовувати сучасні освітні методики.

За інформацією на сайті премії, подаватися можуть учителі-практики, які працюють у школах або викладають шкільні предмети у професійно-технічних закладах, технікумах чи коледжах.

Журі оцінить педагогічну майстерність фіналістів і таємним голосуванням обере переможця — його оголосять 5 жовтня.

Зокрема, орієнтуватимуться на те, як учителі використовують інноваційні й нетипові методики навчання, на результати учнів, як кандидати впливають на громаду та які соцпроєкти втілюють для покращення закладу. Крім цього, враховуватимуть, як кандидати заохочують доєднуватися до вчителювання і як запобігають освітнім втратам під час війни.

Переможець премії отримає мільйон гривень для втілення власного освітнього проєкту та вирушить на світову премію “Global Teacher Prize”. Також педагогів відзначать в окремих номінаціях.