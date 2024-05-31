Тернополян запрошують долучитися до Всеукраїнської акції «Голоси дітей»

Всеукраїнська акція «Голоси дітей» присвячена пам’яті маленьких українців, чиє життя забрала війна внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, відбудеться у Тернополі.

Захід проведуть 4 червня об 11:00 год на Майдані Волі. Усіх небайдужих запрошують долучитись до акції , а саме: прив’язати на дерево дзвіночок, який символізує голоси вбитих маленьких українців.

“Починаючи з 2014 року, через військову агресію українські сім’ї та діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення i втрачають життя. Відповідно до інформації з державного порталу «Діти війни», станом на 2 травня 2024 року внаслідок збройної агресії РФ проти України Офісом Генерального прокурора зафіксовано 1311 випадків поранення та 545 фактів загибелі дітей. Проте такі дані не є остаточними, оскільки неможливо отримати достовірну інформацію через активні бойові дії i тимчасову окупацію частини території України” – зазначають у міськраді.