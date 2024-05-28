Цей неймовірний світ науки: у Тернополі відбулися “Наукові пікніки”

26 травня у Тернополі відбулося цікаве дійство «Наукові пікніки». Тернополяни та гості міста мали нагоду поринути у світ науки. Надто цікавим цей захід був для наймолодших. Діти брали участь у різноманітних експериментах, мали нагоду більш детально ознайомитися із хімією, біологією, ІТ-сферою, побачити, що наука – це не тільки про теорію, це цікаво і захоплююче.

Попри складний час, воєнні будні, мешканці Файного міста продовжують жити, розвиватися, цікавитися довколишнім світом, навчати цього молодь.

«Цьогоріч у «Наукових пікніках» взяли участь 40 команд. Це – представники шкіл, вишів, коледжів, волонтери, благодійники – люди, котрі прагнуть розвивати нашу країну. Адже ні для кого не секрет, що найкращі науковці, інженери, професори, світила різноманітних наук – українці», – розповіла співорганізаторка фестивалю, начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради Христина Білінська.

Неймовірно цікаво було спостерігати за унікальними науковими дослідами, які проводили учасники заходу. Як дорослі, так і діти мали змогу почерпнути для себе чимало корисного, до прикладу, їх вчили, як правильно чистити зуби, вимірювали тиск, визначати якість зору. Окрім того, усіх охочих катали на наземних дронах, пригощали коктейлями з сухим льодом. Учасники фестивалю також мали нагоду поринути у загадкову віртуальну реальність, покерувати машинкою жестами, освоїти фах пожежника…

У організації наукового пікніка в Тернополі допоміг Західний Хаб МХП разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП – Громаді».

«Західний Хаб МХП – це про іноваційність, технології, науковий підхід. Тому ми завжди раді підтримувати ініціативи, які сприяють розвитку наших діток. І якраз такі заходи, показують їм, що наука – це цікаво і просто, – підкреслив директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін. – Діти, які зараз цікавляться технологіями, інженерією, фізикою, хімією – це саме ті, хто будуть розвивати економіку України. Тож ми робимо важливий вклад в наше майбутнє».

Свято вдалося на славу. Дітям було цікаво, а дорослі вкотре переконалися, що у нашій країні живуть освічені, мудрі люди, а отже, у нас – світле, перспективне майбутнє.