Цими вихідними із пастирським візитом у Тернополі перебуватиме Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Як ми повідомляли раніше, візит триватиме два дні, впродовж яких тернополяни очікують допомогу вищого духовенства.
Переліком заходів, які відвідає Блаженніший Святослав поділилась у соцмережах Мар’яна Головко.
Програма заходів, під час візиту Блаженнішого Патріарха Святослава Шевчука :
1 жовтня
О 9.30 Предстоятель УГКЦ очолить Божественну Літургію в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.
Після чого, візьме участь у конференції під гаслом «Яке наше завтра?», де матиме духовне слово до молоді Тернополя на тему «Християнська молодь в часі війни та після перемоги». Організовує конференцію Тернопільське міське товариство українських студентів-католиків «Обнова» з нагоди 25-ї річниці заснування.
В післяобідній час Патріарх УГКЦ біля Архикатедри благословить автомобілі для ЗСУ, зустрінеться з внутрішньо переміщеними особами та їхніми дітьми, роздасть допомогу.
Відтак, буде присутній на виставі «Голгофа. Містерія непокори» у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка, яка приуроченна 130-ій річниці від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.
2 жовтня
О 10.00, очолить Божественну Літургію у храмі св. Йосафата м. Тернополя (масив «Дружба»).