Переліком заходів, які відвідає Блаженніший Святослав поділилась у соцмережах Мар’яна Головко.

Після чого, візьме участь у конференції під гаслом «Яке наше завтра?», де матиме духовне слово до молоді Тернополя на тему «Християнська молодь в часі війни та після перемоги». Організовує конференцію Тернопільське міське товариство українських студентів-католиків «Обнова» з нагоди 25-ї річниці заснування.