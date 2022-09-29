Цими вихідними до Тернополя приїде Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Окрім запланованих священнослужителями заходів, він також зустрінеться із тернополянами, які борються проти будівництва багатоповерхівки на парафіяльній землі.

Йдеться про Церкву Пресвятої Трійці УГКЦ, що на стику вулиць Чайковського, Малишка та Слівенської, пишуть Тернополяни.

На зеленій зоні біля цього храму зводять багатоповерхівку. Люди не підтримують такого рішення, протестують та збирають підписи для розірвання угоди церкви з забудовником.

Про те, що Блаженніший Святослав Шевчук поспілкується з тернополянами, розповів депутат Тернопільської обласної ради, який зараз перебуває на фронті, Олег Любінський.

– Хороша новина прийшла з Києва: Блаженніший Святослав Шевчук, Голова Української греко-католицької церкви, у ці вихідні приїздить до Тернополя. Попри свою зайнятість і обмежений час перебування, Блаженніший вислухає парафіян Тернопільсько-Зборівської єпархії церкви Пресвятої Трійці. Переконаний, що голова УГКЦ прислухається до слова правди з уст парафіян і поставить жирну крапку в цій афері з будівництвом багатоповерхового будинку на церковній землі, а зміна пароха церкви дозволить заспокоїти парафіян, дасть надію, що правда є, за неї варта боротися, – зазначив Олег Любінський.

Він переконаний, що Блаженніший розбереться в ситуації і з Божою допомогою прийме правильне рішення.