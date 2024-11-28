Підприємців з Тернопільщини підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон

Двоє підприємців з Тернопільської області отримали підозри за організацію незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. Як встановило слідство, вони використовували схему оформлення чоловіків водіями міжнародних перевезень.

Після виїзду за кордон «працівників» одразу звільняли.

Упродовж 2023 року завдяки такій схемі з України виїхали шестеро осіб, які мали обмеження на перетин кордону.

Злочинну діяльність викрили співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документи, які підтверджують їхню причетність до організації незаконних виїздів.

За даними слідства, підприємці допомагали виїжджати переважно своїм знайомим, щоб уникнути розголосу. Для перетину кордону використовували фіктивні договори про працевлаштування на посади водіїв.

Обом підозрюваним інкримінують злочини за частинами 1 та 2 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Одному з фігурантів підозру оголошено заочно, оскільки його місцеперебування наразі встановлюється.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська обласна прокуратура.