Підліткові розваги призвели до біди: на Підволочищині на хлопця впала стіна

Про бездиханне тіло неповнолітнього на лінію “102” повідомили медики бригади екстреної медичної допомоги. Їх на місце нещасного випадку викликали товариші загиблого.

Нещастя трапилося 1 квітня близько 18:00. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що житель одного із сіл Підволочиської територіальної громади 2007 року народження разом з двома неповнолітніми друзями пішли на територію колишнього колгоспу.

Хлопці перебували біля закинутої та майже зруйнованої будівлі. За їхніми словами, сімнадцятирічний товариш палкою намагався розхитати брилу з кількох цеглин. У результаті цього обвалилася мурована частина арки даху і придавила юнака.

Він від отриманих травм загинув. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 Кримінального кодексу з поміткою “нещасний випадок”.