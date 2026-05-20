У Тернополі – безкоштовний проїзд у національному вбранні

У Тернополі з нагоди Дня вишиванки, Дня міста і Дня Незалежності України жителі та гості громади, які 21 травня, 15 та 24 серпня одягнуть вишиванки, зможуть безоплатно користуватися міським громадським транспортом. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради з метою підтримки національних традицій, духовності, культурної спадщини і державотворчої ідеї.

Для реалізації цієї ініціативи було погоджено Меморандум між управлінням транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради і перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення у межах громади. Комунальні підприємства «Міськавтотранс» та «Тернопільелектротранс» також забезпечуватимуть безкоштовний проїзд для всіх пасажирів, одягнених в національне вбрання – вишиванки, вишиті сорочки 21 травня, 15 та 24 серпня.

Ольга СЕНЬКІВ