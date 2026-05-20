У Збаражі зустріли військових, які повернулися з російського полону

Додому повернулися:

збаражанин Ярослав Малащук;

мешканець села Травневе Михайло Торченюк.

Воїни провели у полоні роки

Михайло Торченюк провів у полоні 3 роки і 2 місяці.

Ярослав Малащук перебував у російській неволі 1 рік і 8 місяців.

Сьогодні захисники

Громада зустріла Героїв із прапорами та молитвою

Розділити радість повернення воїнів прийшли жителі громади, рідні, друзі, побратими, представники влади та духовенство.

Зустріч була теплою та емоційною. Люди дякували військовим за мужність, підтримували їх оплесками та щирими словами вдячності.

Попереду — відновлення та адаптація

Після пережитих випробувань на захисників чекають лікування, реабілітація та адаптація.

вперше за довгий час повернулися до рідної громади та змогли обійняти своїх близьких.

Та найголовніше, зазначають у громаді, — воїни повернулися живими додому, до тих, хто щодня молився і чекав на їхнє повернення.