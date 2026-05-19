У Шумську провели масштабну обробку парків від кліщів

Дезінсекційні заходи відбулися у суботу, 16 травня.

Обробили парк та зону відпочинку «Соснина»

Роботи виконували спеціалісти Кременецького міжрайонного центру ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Хімічну обробку провели у найпопулярніших місцях відпочинку жителів Шумська:

у міському парку;

у відпочинковій зоні «Соснина».

Фахівці обприскали трав’яний покрив та чагарники спеціальними засобами проти кліщів.

Кліщі можуть переносити небезпечні хвороби

Епідеміологи наголошують, що у квітні-травні та серпні-вересні спостерігається найбільша активність кліщів.

Саме тому проведення акарицидної обробки допомагає знизити ризик укусів та поширення небезпечних інфекцій, зокрема хвороби Лайма.

Жителів закликають не нехтувати захистом

У Центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що подібні заходи є плановими та триватимуть і в інших громадах області.

Мешканцям рекомендують навіть після обробки дотримуватися правил безпеки: