У Кременці чоловік підірвав гранату в руках — ампутація пальців та схрон із боєприпасами

Вибухонебезпечний предмет здетонував просто в руках. Медики діагностували травматичну ампутацію двох пальців.

Про інцидент повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

За його словами, 18 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух — його передали лікарі, які надавали допомогу постраждалому. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що вибух стався на території нежитлового господарства. Під час обстеження місцевості поліцейські виявили схрон із забороненими предметами.

Крім того, під час огляду домоволодіння потерпілого було вилучено 1 439 набоїв різного калібру.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Поліція нагадує: поводження з боєприпасами та вибухонебезпечними предметами без відповідного дозволу є смертельно небезпечним і карається законом.