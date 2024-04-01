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Моторошна ДТП біля Тернополя: загинув молодий чоловік

01.04.2024

Ірина Нова

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Події, Тернопільщина, Новини

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Смертельна ДТП трапилася поблизу села Смиківці біля Тернополя у ніч з 30 на 31 березня, повідомляють у поліції області.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий, 2000 року народження, переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Дорога не освітлювалася і як наслідок – його збив водій автомобіля “Hyundai Sonata”, а після цього автівка, яка їхала позаду – це “Opel Zafira”, переїхала хлопця.

Потерпілий загинув на місці пригоди ще до приїзду бригади швидкої. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу.

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Джерело: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, ДТП, смертельна аварія

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