Моторошна ДТП біля Тернополя: загинув молодий чоловік

Смертельна ДТП трапилася поблизу села Смиківці біля Тернополя у ніч з 30 на 31 березня, повідомляють у поліції області.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий, 2000 року народження, переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Дорога не освітлювалася і як наслідок – його збив водій автомобіля “Hyundai Sonata”, а після цього автівка, яка їхала позаду – це “Opel Zafira”, переїхала хлопця.

Потерпілий загинув на місці пригоди ще до приїзду бригади швидкої. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу.