На Чортківщині судитимуть чоловіка, який убив дружину на очах у дітей

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Трагедія сталася через ревнощі

За даними слідства, подія трапилася вночі 17 грудня 2025 року в одному із сіл Чортківського району.

Між подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту чоловік завдав 31-річній дружині ножові поранення у груди та живіт.

У цей момент удома перебували їхні неповнолітні сини.

11-річний хлопчик викликав поліцію та швидку

Як повідомляють правоохоронці, молодший син подружжя, 11-річний хлопчик, самостійно викликав швидку допомогу та поліцію.

Втім, врятувати жінку медикам не вдалося. Вона померла ще до приїзду лікарів.

Підозрюваного затримали на місці злочину відповідно до статті 208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.

Справу передали до суду

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.