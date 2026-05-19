На Чортківщині сталася ДТП: двох пасажирів госпіталізували після зіткнення Volkswagen з вантажівкою MAN

Учора, 18 травня, у Тернопільській області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. ДТП сталася в селі Шманьківчики Чортківського району.

19.05.2026

Яровий Роман

Кримінал, Новини

За даними поліції, водій легкового автомобіля Volkswagen Passat допустив зіткнення з попутньою вантажівкою MAN, яка в цей момент здійснювала маневр повороту праворуч.

Внаслідок удару двох пасажирів легкового авто з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Стан постраждалих уточнюється.

Обидва водії, за попередніми даними, були тверезими, однак для підтвердження у них взяли зразки крові на аналіз.

Наразі слідчо-оперативна група встановлює всі обставини та причини аварії. Розслідування триває.

Автор: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Джерело: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Теги: ДТП, Чортків

