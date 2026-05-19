Прем’єра і ювілей

Для багатьох мешканців Борщева стала несподіванкою прем’єра у місцевій публічній бібліотеці дебютного роману «Життя» мешканця міста, члена Спілки слов’янських письменників України, Конгресу українських націоналістів, прозаїка Зіновія Ковбеля… Адже вони часто зустрічалися з ним на вулицях, розмовляли, вели дискусії, не підозрюючи, що він займається літературною творчістю. І тут… Прем’єра його авторської книги! Виявляється, що він написав великий твір у трьох томах про їхній край, про його минуле і сьогодення… В анотації мовиться, що прозаїк у своїй трилогії «розповідає про життя своєї родини за часів панської Польщі та радянських часів. У ній, як у краплі води, відбилася доля багатьох родин Галичини, які пройшли важкі випробування упродовж ХХ і ХХІ століття».

Презентуючи 1-й том трилогії «Життя» письменника Зіновія Ковбеля, директор публічної бібліотеки Олена Гудзь зазначила, що вона була приємно подивована тим, як автор глибоко, проникливо і з великою любов’ю розповідає про життя і митарства своїх дідів, батьків, земляків у період жорсткого панування польських зайд, совіцьких поневолювачів у період довоєнного лихоліття минулого століття, нацистського рабства під час Другої світової війни, а також повоєнного жахіття комуністичного режиму… Але письменник вивчав історію не в архівах і підручниках, а черпав живий матеріал у родинному колі та серед своїх односельців, адже народився майбутній письменник у містечку Озеряни у березні 1946 року. Його дитинство та учнівська юність минули в Борщеві, куди батьки переїхали на постійне місце проживання. А пізніше доля кидала його різними регіонами: Донбас, Кавказ, Черкащина, Поділля, Придністров’я… За цей час він закінчив Новогродівське ремісниче училище, Донецьке міське ПТУ, Звенигородську спецшколу сироваріння на Черкащині, Кам’янець-Подільський будтехнікум, Тернопільський інститут інноваційних технологій. Крім того, стажувався у кредитних спілках м. Торонто в Канаді.

За цей час письменник З. Ковбель пройшов велику практичну школу життя і виживання: працював електриком на шахтах Донбасу та на будівництвах Кавказу, майстром сироваріння на Баштанському заводі Черкащини, спеціалістом кооперації та військового училища на Хмельниччині, керівником рембуддільниці та приватним підприємцем у рідному краї, а відтак від 1997 р. і понині – очільником кредитної спілки «Народна скарбниця» у Борщеві. Упродовж десяти років писав твір «Життя», який вилився у трилогію.

На презентації автор зізнався, що коли почав працювати над трилогією, то переосмислив не лише своє буття, своїх кревних і близьких, а й усвідомив те, що кожна людина має талант, дарований йому Богом, тому має примножити його і залишити свій слід, який треба матеріалізувати ще за свого земного життя.

Презентація книги збіглася з ювілеєм автора – 80-літтям від дня народження. Пошанувати ювіляра приїхав з Тернополя голова Спілки слов’янських письменників України Володимир Барна, який редагував книгу. Він зазначив, що прозаїк З. Ковбель віднині може вважатися літописцем Борщівщини, засвідчивши це документально виходом свого дебютного твору. В. Барна вручив ювіляру відзнаку «Видатний син Борщівського краю», Почесну грамоту Українського фонду культури, а також Диплом переможця за роман «Життя» Першого конкурсу серед авторів та видавництв «Краща книга Тернопілля – 2025». Ювіляра також привітали зі знаковою подією в його житті місцевий журналіст Степан Татарський, колеги по праці, друзі, знайомі, родина, земляки…

Леонід КРАВЧУК, голова обласної організації ССПУ, доктор історичних наук, професор