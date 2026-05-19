На Кременеччині жінка намагалася підкупити поліцейських 100 доларами

Інцидент стався під час патрулювання населених пунктів Борсуківської громади.

Чоловіка зупинили п’яним за кермом електроскутера

Як повідомили у поліції Тернопільської області, правоохоронці сектору реагування патрульної поліції у селі Борщівка зупинили місцевого жителя, який керував електроскутером у стані алкогольного сп’яніння.

Під час оформлення адміністративних матеріалів у ситуацію втрутилася дружина водія.

Жінка поклала гроші у службове авто

За даними слідства, жінка поклала до багажного відділення службового автомобіля 100 доларів США, щоб уникнути складання протоколу на чоловіка.

Поліцейські попередили її про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди, однак вона продовжувала наполягати на своєму.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт правопорушення.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом спроби підкупу правоохоронців відкрито кримінальне провадження за статтею 369 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає:

штраф;

обмеження волі на строк від 2 до 4 років;

або позбавлення волі на той самий строк.

На нетверезого водія також склали адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП.