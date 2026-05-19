У Бучачі відбудуться заходи до Дня Героїв України

Подія відбудеться у суботу, 23 травня, у місті Бучач.

Захід пройде на Алеї Слави

Початок пам’ятних заходів запланований на 11:00.

У заході візьмуть участь родини загиблих захисників, духовенство, представники влади та громадськість.

Освятять нові банери полеглих воїнів

Цьогорічний меморіальний захід проходитиме під назвою:

«Герої не вмирають і не вмруть, Героїв пам’ятатимуть віками».

Під час події відбудеться освячення нових банерів, встановлених на честь полеглих захисників Бучацької громади.

Присутні зможуть спільно помолитися та вшанувати пам’ять військових, які загинули, захищаючи Україну.

Жителів громади закликають долучитися

Організатори наголошують, що участь у таких заходах є виявом поваги та вдячності до воїнів, які віддали життя за свободу й незалежність держави.

Усіх охочих закликають прийти на Алею Слави та разом вшанувати пам’ять Героїв.