У Бучачі відбудуться заходи до Дня Героїв України

Подія відбудеться у суботу, 23 травня, у місті Бучач.
Початок пам’ятних заходів запланований на 11:00.
📍 Локація: Алея Слави у Бучачі.
У заході візьмуть участь родини загиблих захисників, духовенство, представники влади та громадськість.
Цьогорічний меморіальний захід проходитиме під назвою:
«Герої не вмирають і не вмруть, Героїв пам’ятатимуть віками».
Під час події відбудеться освячення нових банерів, встановлених на честь полеглих захисників Бучацької громади.
Присутні зможуть спільно помолитися та вшанувати пам’ять військових, які загинули, захищаючи Україну.
Організатори наголошують, що участь у таких заходах є виявом поваги та вдячності до воїнів, які віддали життя за свободу й незалежність держави.
Усіх охочих закликають прийти на Алею Слави та разом вшанувати пам’ять Героїв.