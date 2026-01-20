Освіта Тернопільщини зазнала втрати. Померла засновниця Доброводівського ліцею Любов Каплун

Освіта Тернопільщини зазнала непоправної втрати. 18 січня 2026 року відійшла у вічність Любов Каплун — засновниця та багаторічна директорка Доброводівського ліцею імені Олександра Смакули на Збаражчині, відома педагогиня, наставниця й людина, чий внесок у розвиток освіти важко переоцінити.

Любов Іванівна очолювала заклад упродовж 1998–2013 років. Саме за її ініціативи та наполегливої праці було створено унікальний для України навчальний заклад — ліцей для обдарованих дітей із сільської місцевості. Доброводівський технічний ліцей імені Олександра Смакули став єдиним таким у державі та здобув авторитет серед освітян не лише Тернопільщини, а й усієї України.

Вона пройшла професійний шлях від учителя до керівника закладу освіти, залишаючись вірною своїм принципам, високим стандартам і глибокій повазі до дитини. Колеги згадують Любов Каплун як світлу, фахову, принципову людину зі стійким характером і великою внутрішньою силою.

За її керівництва педагоги ліцею активно співпрацювали з вищими навчальними закладами Тернополя та Інститутом обдарованої дитини НАПН України. Випускники навчального закладу продовжили освіту у провідних університетах України, Європи та Сполучених Штатів Америки, несучи з собою знання, цінності та віру у власні сили, які прищепила їм директорка.

Любов Іванівна вміла бачити перспективу, генерувати ідеї та надихати інших. Для багатьох вона була не лише керівником, а справжнім наставником і другом.

Світла пам’ять про Любов Каплун назавжди залишиться у серцях колег, учнів, випускників, батьків та всієї освітянської спільноти Тернопільщини. Її справа житиме в досягненнях учнів, традиціях ліцею та людях, яких вона сформувала.

Вічна і світла пам’ять.