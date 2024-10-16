На війні загинув Мирослав Наливайко з Тернопільщини

Хоростківська громада зазнала ще однієї непоправної втрати. Під час виконання бойового завдання, загинув старший технік 2 стрілецької роти, житель села Клювинці, старший сержант Мирослав Наливайко.

Військовослужбовець Мирослав Наливайко загинув в районі населеного пункту Діброва, Сєвєродонецького району, Луганської області, захищаючи свою Батьківщину.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Героя. У цей важкий час ми сумуємо разом з вами та підтримуємо у горі. Ми завжди пам’ятатимемо Мирослава як хороброго воїна і добру людину, його подвиг та відданість будуть в наших серцях. Вічна Пам’ять і Слава Герою!”, – ідеться в повідомленні міської ради.