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На війні загинув Мирослав Наливайко з Тернопільщини

16.10.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

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Хоростківська громада зазнала ще однієї непоправної втрати. Під час виконання бойового завдання, загинув старший технік 2 стрілецької роти, житель села Клювинці, старший сержант Мирослав Наливайко.

Військовослужбовець Мирослав Наливайко загинув в районі населеного пункту Діброва, Сєвєродонецького району, Луганської області, захищаючи свою Батьківщину.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Героя. У цей важкий час ми сумуємо разом з вами та підтримуємо у горі. Ми завжди пам’ятатимемо Мирослава як хороброго воїна і добру людину, його подвиг та відданість будуть в наших серцях. Вічна Пам’ять і Слава Герою!”, – ідеться в повідомленні  міської ради.

Джерело: Хоростківська міська рада

Теги: загибель, Мирослав Наливайко, військовий, війна з рф

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