На Тернопільщині виявили ще одну схему переправлення ухилянтів за кордон

29-річний тернополянин за 9000 доларів допомагав ухилянтам нелегально покинути країну. Військовозобов’язані спершу повинні були потрапити у Придністров’я в обхід пунктів пропуску.

Незаконну схему переправлення через кордон викрили оперативники Кременецького районного відділу поліції. Поліцейські затримали організатора схеми одразу після отримання авансу в розмірі 4 тисяч доларів США.

“Зібравши достатньо доказів, ми оголосили тернополянину про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до суду з клопотанням обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – розповів тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника відділу поліції – начальник сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції в Тернопільській області Ігор Яблонський.

Фігурант уже не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції. Наразі в суді розглядається справа за вчинення ним аналогічного злочину, але в складі організованої групи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кременецька окружна прокуратура.

Фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.