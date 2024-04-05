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На Тернопільщині побили депутата: до поліції з заявами звернулись обидва учасники конфлікту

05.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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Бійкa між стapостою окpугу та депутaтом тpапилася на Теpнопільщині.

Відповідну інформацію опублікували в Telegram, у спільноті «Тернопільоблвідкат».

«Санта барбара відпочиває. Вчора у Теребовлянській Дружбі відбулась бійка між депутатом Микулинецької селищної ради Ігорем Дзвінкою та Андрієм Гарбузом – старостою Дружбівського старостинського округу», – йдеться у дописі.

Попередньо відомо, що до поліції з заявами звернулись обидва учасники конфлікту. Зокрема, Ігор Дзвінка звернувся з заявою про нанесення йому тілесних ушкоджень, а староста Дружбівського старостинського округу – Андрій Гарбуз з заявою про те, що депутат незаконно проник до його гаража.

На Тернопільщині депутат сільської ради переправив більш ніж півсотні ухилянтів за кордон

 

Джерело: "Тернопільоблвідкат"

Теги: Тернопільська область, події, бійка, депутат з Тернопільщини

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