На Тернопільщині депутат сільської ради переправив більш ніж півсотні ухилянтів за кордон

На Тернопільщині депутат однієї із місцевих сільських рад організував незаконну діяльність, через яку допоміг 70 ухилянтам незаконно перетнути кордон.

Чоловік після початку повномасштабного військового вторгнення росіян вступив до лав артилерійської бригади. Зловживаючи довірою командування військової частини, солдат отримав доступ до листів-обґрунтувань, які підписував командир бригади волонтерам, для ввезення із-за кордону вантажів гуманітарної допомоги підрозділам Збройних Сил України.

За допомогою засобів комп’ютерної техніки махінатор виготовляв підроблені листи-обґрунтування, вписуючи до сфальсифікованих документів замість прізвищ реальних волонтерів анкетні дані ухилянтів. Згодом, на підставі підроблених листів такі особи включалися до системи «Шлях» та безперешкодно виїжджали за межі України, нібито з метою перевезення гуманітарних вантажів. Таким чином, упродовж липня 2022 – січня 2023 років військовослужбовець допоміг у незаконний спосіб перетнути Державний кордон України понад 70 чоловікам призовного віку.

На підставі зібраних СБУ доказів організатору схеми повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб та повторно, підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

Розслідування протиправної діяльності військовослужбовця проводиться слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.