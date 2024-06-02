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На Тернопільщині перекинулась цистерна з пальним

02.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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Сьогодні на автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече» поблизу с. Воля на Тернопільщині перекинулась цистерна з пальним. 

На місце події було направлено чергове відділення 25 ДПРП 12 ДПРЧ (селище Микулинці), повідомляють рятувальники. По прибутті встановлено, що паливозаправник перевозив 30 тонн дизпалива, витоку з цистерни немає, лише є незначний витік з самого сідельного тягача.

Співробітниками ДСНС здійснено заходи щодо недопущення виникнення пожежі та змивання пального з проїжджої частини дороги. Перекриття дороги міжнародного значення немає, працівниками поліції організовано рух по одній смузі.

Очікується інший паливозаправник для проведення перекачки пального та подальшого підняття цистерни.

 

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Джерело: ГУ управління ДСНС у Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, ДСНС, новини, перекинулась цистерна

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