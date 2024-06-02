На Тернопільщині перекинулась цистерна з пальним

Сьогодні на автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече» поблизу с. Воля на Тернопільщині перекинулась цистерна з пальним.

На місце події було направлено чергове відділення 25 ДПРП 12 ДПРЧ (селище Микулинці), повідомляють рятувальники. По прибутті встановлено, що паливозаправник перевозив 30 тонн дизпалива, витоку з цистерни немає, лише є незначний витік з самого сідельного тягача.

Співробітниками ДСНС здійснено заходи щодо недопущення виникнення пожежі та змивання пального з проїжджої частини дороги. Перекриття дороги міжнародного значення немає, працівниками поліції організовано рух по одній смузі.

Очікується інший паливозаправник для проведення перекачки пального та подальшого підняття цистерни.