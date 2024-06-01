У Тернополі чоловіка збила машина на пішохідному переході

У Тернополі 30 трaвня зареєстрували дві автопргоди з потерпілими.

З тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні чоловік 1983 року народження. Він потрапив під колеса авто.

“Водій Hyundai I20, рухаючись вулицею Тарнавського, не встиг вчасно загальмувати та збив тернополянина. Потерпілий на момент ДТП знаходився на нерегульованому пішохідному переході”, – повідомляють у Нацполіції краю.

Ще одна аварія сталась на вулиці Микулинецькій. Там зіткнулися дві автівки. За попередньою інформацією, водій Ford Focus зупинився на червоний сигнал світлофора, коли в нього в’їхав ВАЗ 99.

У результаті удару тілесні ушкодження отримав водій та пасажир іномарки. Потерпілим надали меддопомогу.

За даними фактами тривають перевірки.