На Тернопільщині громаді повернули землі вартістю 15 мільярдів гривень

На Тернопільщині прокуратура домоглася виконання рішення суду щодо повернення громаді земельної ділянки та водного об’єкта.

Ділянка площею 228 га, що включає 183 га Залозецького ставу, входить до складу гідрологічного заказника місцевого значення та Смарагдової мережі Європи «Seretskyi». Загальна вартість повернутих земель – 15 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов прокуратури щодо розірвання договорів оренди з комунальним підприємством Залозецької селищної ради.

Підставами для позову стали заборона рибогосподарської діяльності на цій території та несплата орендної плати підприємством.

Таким чином, завдяки діям Бережанської прокуратури громаді повернуто цінні землі природно-заповідного фонду.