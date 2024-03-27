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У Тернополі в п’ятницю завершиться опалювальний сезон

27.03.2024

Ірина Нова

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Дім і сім'я, Тернопільщина, Новини

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У Тернополі прийняли рішення про завершення опалювального сезону 29 брезня. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

“Зважаючи на зростання температури повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв, опалювальний період 2023-2024 роках у Тернополі завершиться 29 березня 2024 року 00 год 00 хв”, – ідеться у повідомленні.

Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендують завершити опалювальний період також з 29 березня.

Теги: Тернопіль, Тернопільська міська рада, опалювальний сезон

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