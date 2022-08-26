З квітня місяця жителі Тернопільщини нарешті достукатися до місцевої влади, на сесії депутати одноголосно ухвалили рішення про подання звернення до ВРУ щодо заборони діяльності УПЦ МП, анулювання оренди московським патріархатом Почаївської лаври та скасування реєстрації церкви в цілому.

Тернопільська облрада, на території якої й досі функціонують Почаївська лавра та церкви УПЦ мп, майже за півроку кровопролитної війни нарешті прийняла звернення до центральної влади із закликом щодо ліквідації осередків «русского міра» (УПЦ мп) на українській території.

12 квітня на сайті керівного органу області зареєстрували петицію про заборону діяльності УПЦ мп в Україні, яка за декілька днів набрала необхідну кількість голосів.

Петицію підтримав також голова обласної ради Михайло Головко, який нагадав жителям Тернопільщини, що згідно із законом «Про колаборацію» всі, хто співпрацює з країною-агресором, підпадають під кримінальну відповідальність.

Однак на початку травня сесія облради, де мали би розглянути петицію, не відбулася. Причина – не вдалося зібрати кворум. Хоча напередодні сесії на нараді голів депутатських фракцій всі присутні одноголосно підтримали текст звернення щодо заборони УПЦ мп.

Згодом впродовж 2 місяців на території Тернопільської області проводили збір підписів, на сьогодні становить понад 55 000 жителів області підтримали законопроєкт про заборону УПЦ МП на території України.

Нагадаємо, що перед початком сесії Тернопільської облради місцеві жителі вийшли на протест проти московської церкви. Останньою краплею для людей стала хода прихильників Кіріла та Московії до Почаєва на День Незалежності. Біля 5 тисяч прихожан вищезгаданої церкви брали кордони Тернопільщини “на прорив”, незважаючи на заборону масових заходів від правоохоронців та місцевої влади.

Сьогодні депутати Тернопільської облради нарешті змогли прийняти відповідні рішення, та перестали закривати очі на ганебний розплідник русского міра у Почаєві.