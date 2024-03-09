На кордоні затримали організаторів схеми вивезення ухилянтів: один із них житель Тернопільщини

Прикордонники під час реалізації оперативної інформації затримали біля кордону з Румунією жителів Львівської та Тернопільської областей.

За спробу незаконного перетинання кордону відносно них оформили матеріали про адміністративне правопорушення. Прикордонники з’ясували, що порушники сплатили по 9000 євро організатору схеми, який через один з месенджерів давав вказівки щодо маршруту руху.

На фінальному етапі ці вказівки виконував житель прикордоння, який на власному автомобілі підвіз затриманих до кордону.

Невдовзі прикордонники виявили та зупинили автомобіль, в якому перебував перевізник. Йому та організатору схеми, особу якого встановлюють, загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України.