На кордоні затримали організаторів схеми вивезення ухилянтів: один із них житель Тернопільщини

За спробу незаконного перетинання кордону відносно них оформили матеріали про адміністративне правопорушення. Прикордонники з’ясували, що порушники сплатили по 9000 євро організатору схеми, який через один з месенджерів давав вказівки щодо маршруту руху.
На фінальному етапі ці вказівки виконував житель прикордоння, який на власному автомобілі підвіз затриманих до кордону.
Невдовзі прикордонники виявили та зупинили автомобіль, в якому перебував перевізник. Йому та організатору схеми, особу якого встановлюють, загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України.