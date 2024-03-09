09.03.2024 20:18

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На кордоні затримали організаторів схеми вивезення ухилянтів: один із них житель Тернопільщини

09.03.2024

Ірина Нова

200

Тернопільщина, Кримінал, Новини

Поширити:

Прикордонники під час реалізації оперативної інформації затримали біля кордону з Румунією жителів Львівської та Тернопільської областей.

За спробу незаконного перетинання кордону відносно них оформили матеріали про адміністративне правопорушення. Прикордонники з’ясували, що порушники сплатили по 9000 євро організатору схеми, який через один з месенджерів давав вказівки щодо маршруту руху.

На фінальному етапі ці вказівки виконував житель прикордоння, який на власному автомобілі підвіз затриманих до кордону.

Невдовзі прикордонники виявили та зупинили автомобіль, в якому перебував перевізник. Йому та організатору схеми, особу якого встановлюють, загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України.

Теги: Тернопільщина, незаконний перетин кордону, ухилянти, схеми виїзду за кордон

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах