Коли сіяти розсаду баклажанів: найкращі дні в лютому та березні 2025 року

Оптимальний час для посіву насіння баклажанів – з початку лютого до середини березня. Враховуючи різні сорти та кліматичні умови, для південних регіонів можна почати посів раніше, щоб пересадити розсаду в квітні. Для пізніших сортів варто почати сіяти насіння ще в лютому.

Місячний календар є корисним інструментом для визначення найбільш сприятливих днів для посіву. Згідно з календарем на лютий 2025 року, найкращими днями для посіву баклажанів вважаються:

лютого: 18-21, 25 числа;

березня: 1-6, 9-11, 17, 19, 20-24 числа.

Дотримуючись цих рекомендацій, можна сприяти здоровому розвитку рослин і високому урожаю.

Підготовка до посіву: ґрунт та матеріали

Підготовка до посіву включає вибір правильного ґрунту та обробку насіння. Для пророщування насіння баклажанів можна використовувати вологі ватні диски. Це дозволяє визначити, які насінини готові до посіву, коли на них з’являються маленькі паростки.

Для посіву використовуйте готовий ґрунт з магазину або самостійно приготовану суміш з землі, піску та перегною в пропорціях 1:1:2. Для збагачення ґрунту можна додавати золу або суперфосфат. Після того як ґрунт підготовлений, розподіліть його по ємностях і полийте водою.

Як правильно сіяти та доглядати за розсадою

Оскільки баклажани не люблять пікіровку, найкраще висаджувати їх одразу в окремі стаканчики або торф’яні таблетки. Насіння сіють в ямки глибиною близько 0,5 см, а потім злегка присипають землею.

Після посіву накрийте ємності плівкою та поставте в тепле місце з температурою 25-30°C. Це сприяє швидкому проростанню насіння. Після появи перших паростків плівку можна зняти.

Баклажани потребують регулярного поливу. Поливайте розсаду теплою водою кожні 5 днів, стежте, щоб ґрунт не пересихав. Також не забувайте, що паростки потребують великої кількості світла, тому ставте розсаду в добре освітлене місце або використовуйте додаткове штучне освітлення.

Раз на два тижні рекомендується підживлювати розсаду. Для цього використовуйте добрива, які містять необхідні мікроелементи для здорового росту рослин.